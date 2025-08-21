Auxilio a madres buscadoras por síntomas de insolación en Culiacán

Auxilio a madres buscadoras por síntomas de insolación en CuliacánEquipo de auxilio brinda asistencia a madres buscadoras afectadas por insolación en operativo de búsqueda en Culiacán.
CULIACÁN, Sin.
Cuerpos de auxilio fueron alertados de que miembros de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas que acompañaban a un colectivo de rastreadoras, presentaban síntomas de deshidratación en una especie de cerro, en la colonia Lomas de Rodriguera, en donde lograron estabilizar a una persona con insolación.
Por la ubicación del sitio de difícil acceso, los socorristas de la Cruz Roja, con apoyo de personal de Protección Civil y de las diversas corporaciones lograron llegar al sitio exacto, en donde, solo una persona, presentaba un cuadro de acelerada deshidratación, a causa de estar expuesto por mucho tiempo bajo los rayos del sol.
El personal de búsqueda acompañados de activistas del colectivo de "Sabuesos Guerreras", acudieron a esa zona enmontada, en los límites de la colonia Lomas de Rodriguera, a causa de las fuertes temperaturas, varios de los presentes, presentaron los primeros síntomas de deshidratación, solo uno de ellos se desvaneció.
Las activistas solicitaron ayuda a las líneas de emergencia, por lo que fueron desplazados equipos de la Cruz Roja, Bomberos, Protección Civil y de los cuerpos de seguridad, lo que permitió que los paramédicos pudieran llegar al lugar y brindar los primeros auxilios a la persona afectada y luego ser trasladada a un hospital.