Auxilio a madres buscadoras por síntomas de insolación en Culiacán

CULIACÁN, Sin.

Cuerpos de auxilio fueron alertados de que miembros de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas que acompañaban a un colectivo de rastreadoras, presentaban síntomas de deshidratación en una especie de cerro, en la colonia Lomas de Rodriguera, en donde lograron estabilizar a una persona con insolación.

Por la ubicación del sitio de difícil acceso, los socorristas de la Cruz Roja, con apoyo de personal de Protección Civil y de las diversas corporaciones lograron llegar al sitio exacto, en donde, solo una persona, presentaba un cuadro de acelerada deshidratación, a causa de estar expuesto por mucho tiempo bajo los rayos del sol.

El personal de búsqueda acompañados de activistas del colectivo de "Sabuesos Guerreras", acudieron a esa zona enmontada, en los límites de la colonia Lomas de Rodriguera, a causa de las fuertes temperaturas, varios de los presentes, presentaron los primeros síntomas de deshidratación, solo uno de ellos se desvaneció.

Las activistas solicitaron ayuda a las líneas de emergencia, por lo que fueron desplazados equipos de la Cruz Roja, Bomberos, Protección Civil y de los cuerpos de seguridad, lo que permitió que los paramédicos pudieran llegar al lugar y brindar los primeros auxilios a la persona afectada y luego ser trasladada a un hospital.