Imputan a 8 personas y a representante legal de Waldo's

HERMOSILLO, Son.- Luego de una audiencia de casi 18 horas, la Fiscalía de Sonora informó que el juez resolvió medidas cautelares distintas para ocho personas y el titular de la empresa Waldo's, donde ocurrió el siniestro que provocó la muerte de 24 personas el pasado 1 de noviembre.

La audiencia inició a las 9:30 horas del 13 de enero, para concluir a las 03:20 horas del 14 de enero, siendo que, tras una duración de 17 horas y 50 minutos, se realizó por parte del Ministerio Público la imputación de manera diferenciada a ocho personas físicas y a la persona moral, por los delitos de homicidio culposo, aborto, lesiones y daños, además, uso de documento falso e incumplimiento de un deber legal.

Detalles sobre las medidas cautelares impuestas

El Juez resolvió medidas cautelares distintas a las de la prisión preventiva justificada para los imputados, al acreditarse en la audiencia la existencia de arraigo por parte de éstos; además de haberse presentado voluntariamente a la audiencia; que no existe riesgo para las víctimas u ofendidos; ni la posibilidad de obstaculizar la investigación.

Entre las medidas cautelares se encuentran la presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta que aquel designe; la exhibición de una garantía económica y la prohibición de salir sin autorización del ámbito territorial que fije el juez.

Imputaciones y delitos relacionados con el siniestro

En el caso de la persona de nombre José Luis "N", representante legal de la persona moral, a quien se le imputó realizar trámites legales a nombre de la empresa ante las autoridades municipales utilizando documentos falsos para obtener permisos, cometiendo los delitos de uso de documentos falsos e incumplimiento de un deber legal, sumado a otras conductas omisas en las que en su carácter de representante legal debió de haber observado para evitar el resultado que se presentó, el juez a diferencia de otros imputados resolvió que se le impusiera prisión preventiva justificada.

Sin embargo, al contar con una suspensión de amparo por el momento no fue posible ejecutar dicha medida cautelar.

Por lo anterior, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) aseveró que combatirá el amparo, a fin de que dicho imputado enfrente su juicio en prisión.

Tras esto, la defensa de los imputados solicitó la ampliación de 144 horas del término constitucional, en donde deberán quedar vinculados formalmente a proceso.

En este asunto existen otras tres personas con órdenes de aprehensión ejecutadas que deberán comparecer en audiencia el próximo 29 de enero.

Próximas audiencias y acciones de la Fiscalía

De igual forma, otros 12 individuos judicializados cuentan con suspensiones derivadas de juicios de amparo y que hasta el momento se encuentran en espera de que el juzgado los cite para la celebración de la audiencia de formulación de imputación, a los que se suman dos personas que en este momento se encuentran evadidos de la acción de la justicia.

Ante tales circunstancias, advirtió, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) realiza las acciones correspondientes para llevar ante los tribunales, tanto a quienes cuentan con un amparo como a aquellos evadidos a fin de que enfrenten la acción de la justicia y respondan ante las víctimas.

Desde el 24 de diciembre de 2025, se remitió desglose a la Fiscalía General de la República (FGR) a fin de que esa autoridad investigue los delitos que pudieran actualizarse en el ámbito de su competencia, en contra quien o quienes resulten responsables.

La siguiente audiencia en este proceso quedó fijada por el órgano jurisdiccional, para el 19 de enero en donde el Juez resolverá la vinculación a proceso de los que ya fueron imputados.

La Fiscalía de Sonora indicó que continuará informando sobre el caso conforme los tiempos procesales lo permitan.