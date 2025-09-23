Ataque armado deja heridos a dos elementos de la SSP de Sinaloa

Dos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, adscritos a un área como escoltas, fueron atacados a balazos por un grupo armado cuando circulaban en una camioneta por el boulevard Jesús Kumate, en la parte sur-poniente de la capital del estado.

La Secretaría de Seguridad Pública en un breve mensaje subido a sus redes sociales, solo explicó que elementos de la Dirección de los Servicios de Protección fueron agredidos con armas de fuego, por lo que los agentes que resultaron lesionados ya reciben atención.

Hasta el momento se sabe que uno de los agentes lesionados fue identificado como José "N", del otro se desconoce su nombre.

El ataque tuvo lugar la tarde de este martes, cuando los escoltas iban en una camioneta blanca, la cual fue interceptada por varios hombres armados, varios de los disparos alcanzaron los cristales de un autobús que circulaba en la misma zona, sin que se tuviera víctimas colaterales.

Las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública no dieron a conocer la identidad de las personas a las que los agentes les brindaban seguridad, ni su estado de salud.