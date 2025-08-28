Poste de energía cae sobre coche de una familia en Sinaloa

CULIACÁN, Sin

Los seis miembros de una familia, tres de ellos menores de edad que sufrieron golpes y quemaduras al caerles encima un poste de energía eléctrica mientras viajaban en un automóvil en la carretera que conduce a la comunidad de la Bebelama, en el municipio de Guasave, se encuentran estables, sin mayores consecuencias en su salud.

Según la información dada a conocer la noche del miércoles pasado, derivado de una fuerte tormenta que azotó con lluvias y vientos una parte del municipio de Guasave, provocó que un poste de energía eléctrica cayera contra un automóvil que circulaba en esos momentos, en donde viajaban tres adultos, los gemelos Gianna Zoé y Eithan, de mes y medio de nacidos y otro menor.

Los cuerpos de auxilio que acudieron al lugar del accidente, sobre la carretera que conduce a la comunidad de la Bebelama, tuvieron que realizar varias maniobras para rescatar a los seis pasajeros, ya que la unidad se precipitó a una parte enmontada, llena de vegetación.

Según el reporte que se conoce, es que el conductor de la unidad Oliver Arhat "N", de 25 años de edad, presenta quemaduras en su cuerpo, por lo que este tendrá que permanecer hospitalizado por unos días más, hasta que logre sanar.