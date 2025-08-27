Asesinan a presidente del Módulo de Riego Taxtes en Sinaloa

Asesinan a presidente del Módulo de Riego Taxtes en SinaloaEl presidente recién electo del Módulo de Riego Taxtes, Francisco N, fue encontrado asesinado a balazos en una camioneta en Culiacán Sin.
CULIACÁN, Sin.
El recién electo como presidente del Módulo de Riego Taxtes, Francisco "N", fue encontrado asesinado a balazos en el interior de una camioneta abandonada en la comunidad de Alhuete, en el municipio del Fuerte.
Las autoridades de seguridad pública del Fuerte fueron alertadas por una llamada anónima a las líneas de emergencia que a un costado del libramiento que comunica a la carretera Oriente-Taxtes, se encontraba una camioneta Tacoma, color gris, en cuyo interior había una persona del sexo masculino muerta.
Peritos de la Fiscalía General del Estado que se presentaron en el sitio que permaneció en resguardo de la zona, pudieron confirmar que la víctima presentaba impactos de bala, por lo que procedieron a levantar el cuerpo y enviarlo a una casa funeraria para practicarle la necropsia de ley e integrar una carpeta de investigación por homicidio doloso.