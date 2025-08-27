Asesinan a presidente del Módulo de Riego Taxtes en Sinaloa

CULIACÁN, Sin.

El recién electo como presidente del Módulo de Riego Taxtes, Francisco "N", fue encontrado asesinado a balazos en el interior de una camioneta abandonada en la comunidad de Alhuete, en el municipio del Fuerte.

Las autoridades de seguridad pública del Fuerte fueron alertadas por una llamada anónima a las líneas de emergencia que a un costado del libramiento que comunica a la carretera Oriente-Taxtes, se encontraba una camioneta Tacoma, color gris, en cuyo interior había una persona del sexo masculino muerta.