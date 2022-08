Obras de rescate no se han detenido en la mina de Coahuila: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que no se han detenido las labores de rescate en la mina de "El Pinabete" en Sabinas, Coahuila, donde continúan atrapados diez trabajadores, en respuesta a un medio que, dijo, informó que pararon los trabajos.

La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, informó que llevan 183 horas de trabajo ininterrumpido.

SIN INTERRUMPIR

"Jamás se suspenden labores, se trabajan las 24 horas del día y el trabajo lo pueden testificar los propios familiares de los mineros. El trabajo que realizamos es continuo, entregado, muy bien coordinado, nos reunimos en varios momentos, hay dos reuniones de coordinación para determinar estrategias de bombeo y acciones de búsqueda", aseguró.

La empresa Mimosa es la que mantiene informados de los niveles de agua y se monitorean los niveles de explosividad. Las autoridades también buscan Proteger a los propios rescatistas porque cualquier movimiento podría tener complicaciones.

"No nos vamos a ir de aquí, presidente, como fueron sus instrucciones, hasta que no rescatemos a nuestros 10 mineros que están en la mina de Pinabete. Jamás se han suspendido las labores y no hay ningún riesgo de colapso como lo mencionó el medio", destacó Velázquez Alzúa.