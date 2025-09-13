Simulacro Nacional 2025: Participa en la prevención de sismos este 19 de septiembre

El próximo 19 de septiembre se realizará el Simulacro Nacional 2025, en conmemoración de los sismos ocurridos en 1985 y 2017, por lo que las autoridades han hecho un llamado para participar y fomentar la cultura de la prevención ante un siniestro de esta magnitud.

El Simulacro Nacional es un ejercicio que se realiza para "simular" el actuar o las acciones a realizar ante una emergencia real, como es este caso un sismo. Con ello se busca tener una mejor preparación y protocolos ante un siniestro.

El Simulacro Nacional 2025 se realizará este 19 de septiembre a las 12:00 horas del día.

Identifica rutas de evacuación dependiendo en la zona que te encuentres (trabajo, escuela o calle).

Identifica los puntos de reunión dependiendo en la zona que te encuentres (trabajo, escuela o calle).

No correr, no empujar y no gritar, mantén la calma.

Verifica si escuchaste la alerta sísmica en la zona donde te encuentres.

Lleva contigo una maleta de vida.

Participa efectivamente y no lo tomes como un juego.

Al término de un simulacro sigues las indicaciones de las autoridades o de las brigadas de emergencia.