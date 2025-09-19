Clara Brugada anuncia tres simulacros preventivos para el 2026

Clara Brugada anuncia tres simulacros preventivos para el 2026Tras el Segundo Simulacro Nacional 2025, Clara Brugada destaca la importancia de los ejercicios preventivos para mejorar la preparación ante emergencias.
Tras el Segundo Simulacro Nacional 2025, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, adelantó que el próximo año, se harán tres simulacros a lo largo del año, como ejercicios preventivos.
Adelantó que un primer simulacro se realizará el 28 de enero; el segundo será a finales de mayo; y el tercero será el 19 de septiembre, como se realiza cada año en la capital.
"Recordándoles que el próximo año vamos a llevar a cabo tres simulacros, aquí tenemos las fechas: el primero va a llevarse a cabo a finales de enero, el 28 de enero, el segundo se llevará a cabo a finales de mayo y el tercero se llevará a cabo el 19 de septiembre", dijo.
Brugada Molina destacó que los resultados y hallazgos que se obtuvieron luego del Segundo Simulacro Nacional 2025 que se realizó este jueves 19 de septiembre se estarán evaluando a detalle "para cada día mejorar más en los simulacros".