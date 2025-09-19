Clara Brugada anuncia tres simulacros preventivos para el 2026

Tras el Segundo Simulacro Nacional 2025, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, adelantó que el próximo año, se harán tres simulacros a lo largo del año, como ejercicios preventivos.

Adelantó que un primer simulacro se realizará el 28 de enero; el segundo será a finales de mayo; y el tercero será el 19 de septiembre, como se realiza cada año en la capital.

"Recordándoles que el próximo año vamos a llevar a cabo tres simulacros, aquí tenemos las fechas: el primero va a llevarse a cabo a finales de enero, el 28 de enero, el segundo se llevará a cabo a finales de mayo y el tercero se llevará a cabo el 19 de septiembre", dijo.