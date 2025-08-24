Ejercicio de emergencia con simulacro de seguridad en aerotrén del AICM

En el Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México (AICM) se realizó un simulacro de seguridad de la aviación a escala real, con hipótesis de posible amenaza de bomba, dentro del aerotrén

El aerotrén es un sistema de transporte automatizado y gratuito que conecta las Terminales 1 y 2 del AICM.

Este ejercicio se efectuó con el propósito de revisar el Plan de Emergencia del aeropuerto y detectar oportunidades para mejorarlo.

En un comunicado la Secretaría de Marina (Semar) informó que el ejercicio se realzó a media noche y no afectó las operaciones regulares de aterrizajes y despegues de aviones ni a los pasajeros, tampoco se vio interrumpido el servicio del aerotrén, toda vez que la actividad se efectuó fuera del tiempo de servicio al público.

Este ejercicio estuvo a cargo de la Semar a través de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria (Unapap), el Equipo de Búsqueda, Localización y Neutralización de Artefactos Explosivos (Blonae) y el Grupo Aeroportuario Marina.

También participaron integrantes de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), y las subdirecciones de Operación, de Seguridad.

Así como los servicios médicos, de bomberos y de protección civil del aeropuerto.

Durante la práctica, distintos observadores designados evaluaron las respuestas de los diversos cuerpos de emergencia, así como las acciones llevadas a cabo, con fines de seguimiento y mejora continua.