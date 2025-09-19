Se activa alerta sísmica por simulacro

CIUDAD DE MÉXICO.- La alerta sísmica se activa y llegan a teléfonos celulares avisos por el simulacro de este 19 de septiembre.

Se cumplen 40 años del sismo de 1985 y ocho años del movimiento telúrico del 2017.

En 1985 el número de víctimas fue de al menos 3 mil 192, mientras que en el de 2017 se registraron 228 decesos en la CDMX, 74 en Morelos, 45 en Puebla, 15 en el Estado de México, 6 en Guerrero y uno en Oaxaca.

Durante este evento preventivo se realizan actividades de rescate hipotéticos, una de ellas en Avenida Juárez y el otro en Reforma 222.

El ejercicio se realizó bajo el supuesto de un sismo de magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán, huracán o un incendio urbano.

El mensaje que llega a los dispositivos móviles con cobertura es el siguiente:

"Este es un mensaje para probar el Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México, como parte del simulacro nacional llevado a cabo el día 19/09/2025".

Se espera que 80 millones de teléfonos celulares reciban la alerta.

El Gobierno federal aspira a que por medio de esta herramienta se llegue a un mayor número de mexicanos en caso de un sismo.

En la mañanera del miércoles, el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Merino, explicó que a diferencia de los mensajes de texto o aplicaciones, la alerta se recibirá de manera inmediata y simultánea en todos los dispositivos.

La forma en la que se distribuye, precisó Merino, es que los censores del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES) se activan y se manda una transmisión al C5 de la Ciudad de México, el cual envía señal a las torres de telefonía celular.

Comentó que por fabricación, todos los dispositivos tienen configurado que se reciban alertas de emergencia.