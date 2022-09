No hay consenso para que Ejército quede hasta 2028: Ricardo Monreal

Ciudad de México.- En la víspera de que el Senado de la República inicie el análisis de la minuta con reforma para ampliar cuatro años más la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, el presidente de la Junta de Coordinación Política ( Jucopo ), Ricardo Monreal Ávila, reconoció que no hay consenso, por lo que Morena no cuenta con los votos que se requieren para aprobarla.

"Ha sido intensa la negociación, me he reunido con coordinadores de los grupos parlamentarios y con funcionarios del gobierno federal; no hemos logrado hasta ahora un consenso que nos permita adelantar alguna noticia, seguimos trabajando, seguimos dialogando, pero en esta ocasión debo de decir, con toda honestidad, que los grupos parlamentarios están en una posición que no admite movimiento", puntualizó.

INTENTA CONVENCER

Afirmó que como líder de la bancada mayoritaria sigue intentando convencer a los senadores de oposición para que apoyen esta propuesta presentada por el PRI en la Cámara de Diputados.