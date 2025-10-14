Agresor de abogado Cohen revela detalles del homicidio en Ciudad Judicial

El asesino del abogado, David Cohen Sacal, dijo a las autoridades -en sus primeras declaraciones- que asesinó al litigante y no cobró los 50 mil pesos que le ofrecieron, pues el trato era que cobraría después del "jale", sin embargo, fue herido y detenido por un elemento de la Policía de Investigación; ahora las autoridades esperan a que se recupere de la herida para luego procesarlo por homicidio doloso.

El agresor, identificado como Héctor de 18 años, detalló a las autoridades que llegó a las inmediaciones de la Ciudad Judicial con un "amigo" en motocicleta, este le dio el arma y le prometió el pago luego de asesinar al abogado; lo esperó casi media hora en el lugar y una vez que el litigante salió de los juzgados lo "pusieron", luego de eso se acercó y le disparó a corta distancia en la cabeza.

Refirió que es originario de Tepito y que en ocasiones trabaja vendiendo diversos productos en la demarcación; ahí lo contactaron y le prometieron ganarse el dinero a cambio del trabajo.

Refirió también desconocer que el abogado era "importante" y también dijo, desconocer el móvil o por qué querían matar al abogado, David Cohen Sacal.

Las declaraciones del sicario son tomadas con reservas por las autoridades, ya que en primera instancia intentó engañarlos asegurando que era menor de edad, al revisar su historial criminal, encontraron que ha sido detenido en al menos dos ocasiones por robo y venta de drogas, pero de momento no lo han podido ligar con una organización criminal.