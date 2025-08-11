Si es necesario, México acogerá huérfanos de Gaza.- CSP

CIUDAD DE MÉXICO.- La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que si es necesario, México acogería a niños huérfanos de Gaza.

Cuestionada sobre el tema en la mañanera, Sheinbaum afirmó que México está abierto siempre que tenga que ver con temas humanitarios.

-El presidente de la Cámara de Senadores, Gerardo Fernández Noroña, plantea una iniciativa para traer a México niños huérfanos del conflicto que se vive en Gaza como un acto humanitario, ¿que piensa usted?, se le preguntó a la Mandataria.

"Está muy bien, si es necesario por supuesto que sí, México siempre va a estar abierto", respondió la Presidenta.

"Habría que ver, le encargo aquí a la Secretaria (de Gobernación), con el Secretario de Relaciones Exteriores. Siempre que tenga que ver con asuntos humanitarios, México siempre abrirá las puertas".

La semana pasada, el comisionado general del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente, Philippe Lazzarini, dijo que los niños que no mueren a causa del hambre en Gaza 'piden salir de ese infierno'.

Se trata, abundó, de una especie de "entorno post apocalíptico en el que los niños están muriendo en silencio a causa del hambre, y los que no han llegado a ese extremo piden salir de ese infierno".

Lazzarini explicó que la lógica de muchos niños es que quizá sería mejor morir "porque en el cielo o el infierno podría haber comida, mientras que en Gaza no la hay".