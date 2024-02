Morena presentará queja ante INE por "hashtags": Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO

"Más que algo orgánico, es algo que está pagado, nosotros estamos haciendo una investigación para presentar una denuncia formal ante el Instituto Nacional Electoral, y todo lo que esto requiera, porque nosotros queremos que la elección se desenvuelva en un clima positivo de propuestas", dijo en conferencia de prensa.

Añadió que también pedirán a la red social X que prohíba este tipo de hashtags en su contra o de Morena, durante el proceso electoral.

"Se está haciendo un estudio muy profundo por parte de Morena, más que una denuncia personal, por parte de Morena. Se está revisando y en su momento se presentará contra quiénes, cómo es, y pedir también a esta red social que evite estas formas, en momentos de definición particularmente en nuestro país", expresó.





La exjefa de gobierno de la Ciudad de México dijo que los hashtags son parte de una campaña pagada en su contra, y en contra del presidente López Obrador, pero no presentó pruebas de ello durante su conferencia de prensa.

"Estas tendencias que están ahora en Twitter o en X, están levantando un 'hashtag' que tiene que ver fundamentalmente con, y ayer se demuestra a partir de este hilo y de entrevistas que ha dado la persona que hace esta investigación, a partir del bots, de cuentas diversas", comentó Sheinbaum.

Asimismo, volvió a minimizar las denuncias de los ciudadanos que participaron en la llamada "Marcha por la Democracia", el pasado domingo, donde el expresidente del INE, Lorenzo Córdova advirtió que el gobierno federal busca establecer "un proyecto de restauración autoritaria".

"Yo no estoy de acuerdo con este planteamiento que se hizo, por parte de a quien tomó la palabra ese día, porque no creo que esté en riesgo la democracia. Creo que a quién participó en la marcha, decirle, desde nosotros no está en riesgo la democracia, nunca va a estar en riesgo, quienes hemos luchado por la democracia, hemos sido nosotros", refirió.