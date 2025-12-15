Paquete Arancelario busca salvaguardar 350 mil empleos: Sheinbaum

El Paquete Arancelario protegerá 350 mil empleos de las industrias estratégicas del país, dijo la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum durante la conferencia matutina de hoy.

En la presentación se indicó que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2026 y tiene como objetivo cuidar 350 mil empleos de las industrias automotriz, siderúrgica, calzado, textil y vestido en los estados de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Puebla y Querétaro.

Se subrayó que no se dañará a ningún país en específico ni afectar las relaciones comerciales con Asia o con otras regiones del mundo con los cuales no se tiene tratado comercial.

Detalles sobre la recaudación del Paquete Arancelario

La Presidenta indicó que el objetivo es el desarrollo con justicia del país, así como no perder y aumentar los empleos y que las medidas se dialogaron y fueron respaldadas por la industria nacional como la CONCAMIN, IMEDAL, la CANAINTEX, CANIPEC, CANACERO, CANAFEM, CANAINMA, CANAIVE, AMIA y ANTAD, entre otras asociaciones.

"Desde que llegamos al gobierno, planteamos un plan para el desarrollo principalmente industrial del país, se llama Plan México, no solo industrial, pero en una parte fundamental sí. No va a haber inflación ni en alimentos derivados de estas medidas ni en muchísimos productos. Incluso a muchos productos intermedios se les dejó el arancel que tenían previamente, no se aumentó. Entonces el objetivo es no perder empleos y aumentar empleos a través de otros instrumentos y de la propia inversión pública y privada en el país".

Impacto del Paquete Arancelario en el empleo nacional

Señaló que con el paquete arancelario se estima una recaudación de alrededor de 30 mil millones de pesos (mdp) anuales. Además, destacó que se está en pláticas con todos los países con los cuales no se tiene acuerdo comercial, a través de la Secretaría de Economía, los embajadores y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).