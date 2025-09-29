Lluvias suspenden operaciones en AICM tras caída de rayo

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que las fallas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) durante el pasado sábado, se debieron a la caída de un rayo en la torre de control.

"Cayó un rayo en la torre de control, entonces por unos minutos hubo que reiniciar los sistemas, y por seguridad, lo que se hace en estos casos es parar las operaciones hasta que pueda entrar en funcionamiento nuevamente, pero la razón fue que cayó un rayo en la torre de control", compartió.

"Tiene el pararrayos, tiene todo, pero es algo imposible de diagnosticar, no es que se pueda evitar, sino sencillamente se tienen protocolos para cuando llega a caer un rayo, que es muy extraño que ocurra o muy raro que ocurra, pero que si llega a caer, se tiene un protocolo de atención para evitar algún accidente", agregó.

Las intensas lluvias registradas el sábado en la Ciudad de México provocaron afectaciones en los despegues y aterrizajes en el AICM.

La terminal aérea apuntó que las operaciones se suspendieron en la pista 05L-23R y prevalecería durante aproximadamente dos horas.

Aerolíneas como Viva Aerobús notificó que suspendió de manera temporal sus operaciones ante condiciones climáticas adversas, por lo que llamó a usuarios a verificar la información de su vuelo.

El Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo (SINACTA) señaló que las intensas lluvias paralizaron las operaciones en el AICM, "manteniendo múltiples aeronaves en patrones de espera y enviando a otras más a aeropuertos alternos".

"Pocos controladores bajo intensas jornadas mantuvieron la seguridad aérea", afirmó.





Recordó que siguen trabajando bajo protesta porque las autoridades aún no reconocen su labor, mitigando la falta de controladores y bajos salarios.