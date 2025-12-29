¿Aumentará el precio de la gasolina en 2026? Esto dice Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que no aumentará en 2026 el precio de la gasolina, además que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no dejaría de recaudar.

"La gasolina no va a aumentar el precio, eso lo conseguimos con un acuerdo voluntario con los gasolineros", dijo Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este lunes 29 de diciembre en Palacio Nacional al destacar un trabajo técnico "muy detallado".

Detalles del acuerdo con los gasolineros

Recordó que con la mayoría de los gasolineros se acordó que la gasolina regular no pasaría de los 24 pesos por litro.

"Al aumentar el IEPS, lo que corresponde a la inflación no impacta en el precio de la gasolina regular, eso se acordó con los gasolineros y se va a seguir trabajando con los gasolineros", comentó.

"Falso, no va a aumentar", insistió la titular del Ejecutivo federal.

Impacto del IEPS en el precio de la gasolina

"Lo que se dice es que sería la Premium, la gasolina roja la que tendría que pagar este costo", se le dijo.

"No necesariamente, es un acuerdo con los gasolineros en donde no aumenta el precio de la gasolina regular y cada seis meses se actualiza", dijo la mandataria federal.