Claudia Sheinbaum entrega 3 mil hectáreas de Sierra Tarahumara al pueblo Ódami

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la entrega de más de 3 mil hectáreas de la Sierra Tarahumara para el pueblo Ódami, con esto suman 6 mil 26 hectáreas de esta región devueltas a sus pueblos originarios desde el inicio del Segundo Piso de la Cuarta Transformación.

Acciones de la autoridad para el pueblo Ódami

"Estamos una vez más aquí en la Sierra, ahora con el pueblo Ódami, para entregar tierra. Se trata de entregarles lo que siempre fue de ustedes, pero que no había sido reconocido: 3 mil hectáreas que se están entregando el día de hoy para que ustedes puedan reconocerse y hacer justicia en el territorio, justicia territorial. Esto es parte del Plan de Justicia de los pueblos de la Sierra Tarahumara", informó.

Recordó que, como parte del Plan de Justicia de los Pueblos de la Sierra Tarahumara en Chihuahua, las y los habitantes de la región serán incorporados al programa Sembrando Vida para impulsar el desarrollo de las familias; se atenderán, en coordinación con el Gobierno de Chihuahua, los baches; se ampliarán los centros de salud; se trabajará en el abasto de medicamentos y la construcción de la Escuela de Enfermería a un costado del Hospital de Guachochi para garantizar personal médico de la región.

Compromisos del Gobierno en infraestructura y salud

Luego de escuchar a las y los pobladores del pueblo Ódami, la Jefa del Ejecutivo Federal se comprometió a atender las necesidades en materia de infraestructura carretera, electrificación, conectividad y de nuevas escuelas para el próximo año y regresar al territorio para supervisar avances.

El representante de la comunidad Ódami, Antonio Ayala Loera, agradeció el anuncio que hizo el Gobierno de México, a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para iniciar la construcción de la Escuela de Enfermería que formará a las y los jóvenes en su lengua originaria y garantizará personal médico en la región.