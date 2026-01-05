Claudia Sheinbaum llama a unidad nacional por injerencias de Trump

Ante las recientes amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre posibles nuevas operaciones militares o intervenciones en países como Cuba, Colombia e incluso México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el verdadero límite a cualquier intento de injerencia externa es el pueblo y su fortaleza, por lo que llamó a mantener la unidad nacional y una defensa firme de la soberanía.

¿Qué acciones tomó Sheinbaum ante las amenazas de Trump?

Durante su conferencia, la mandataria fue cuestionada sobre hasta dónde pueden llegar las advertencias del Mandatario estadounidense y quién podría poner un freno a una política exterior basada en la fuerza. Al respecto, Sheinbaum sostuvo que la historia, la Constitución y la cohesión social del país son los principales frentes a cualquier amenaza. "Los pueblos y la fortaleza de los pueblos. Por eso en México hay que mantenernos unidos y con una visión clara, porque esa visión la establece nuestra Constitución. La defensa de nuestra soberanía debe ser parte de la posición de todas y todos los mexicanos", subrayó.

En ese contexto, la Presidenta informó que este fin de semana sostuvo conversaciones con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, así como con el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, diálogo del cual surgió un pronunciamiento conjunto para rechazar la intervención de Estados Unidos en Venezuela y reiterar la apuesta por una salida pacífica al conflicto. Aclaró que, el presidente de España lo buscó y acordaron seguir hablando.

Detalles sobre la postura de México ante la intervención estadounidense

Sheinbaum recordó que México mantiene una postura histórica basada en la no intervención y la autodeterminación de los pueblos, principios consagrados tanto en la Constitución como en el derecho internacional. Señaló que, ante la escalada de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, los organismos multilaterales deben asumir un papel activo, entre ellos la ONU y OEA. "La Carta de las Naciones Unidas es muy clara en la defensa de la autodeterminación de los pueblos y la no intervención. La ONU y otra organización multilateral, que es la OEA, deben garantizar esto. Siempre buscar una salida pacífica, como lo establece nuestra Constitución y la Carta de Naciones Unidas", afirmó.

Indicó que este lunes se lleva a cabo una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU y que mañana habrá un encuentro de la Organización de Estados Americanos (OEA), espacios en los que México fijará su posición en favor del diálogo y en contra de cualquier acción militar unilateral.

Al ser cuestionada sobre los señalamientos de funcionarios estadounidenses que han vinculado la operación en Venezuela no solo con la captura del presidente Nicolás Maduro, sino también con los intereses energéticos de ese país, petróleo, Sheinbaum consideró que detrás del conflicto subyace el control de los recursos naturales. "Los recursos naturales de cualquier Estado nación son parte de la soberanía de las naciones, y es el pueblo y sus gobiernos quienes deben definir cómo se utilizan esos recursos. Esa es siempre nuestra posición", sostuvo, al tiempo que mencionó que no solo el petróleo, sino también otros recursos estratégicos como el uranio, parecen estar en el centro del interés estadounidense.

Impacto de la crisis en Venezuela en la economía mexicana

No obstante, la presidenta planteó que la alternativa a la confrontación no es la fuerza, sino una mayor cooperación regional. "Creemos que no es con la fuerza ni con la visión de un solo Estado, sino con la cooperación para el desarrollo de todos los países del continente. Esto daría una fortaleza económica enorme a América Latina y a todo el continente americano", señaló.

En el ámbito económico, Sheinbaum descartó impactos inmediatos severos en México derivados de la crisis en Venezuela. Apuntó que el peso se mantiene estable y que, aunque el precio del petróleo ha registrado ligeras variaciones, estas no han sido significativas. Recordó además que el presupuesto federal contempla mecanismos de protección ante posibles caídas en el precio del crudo.

Finalmente, frente a la posibilidad de establecer una llamada con Donald Trump, luego de que el mandatario estadounidense ha sugerido que "hay que hacer algo con México", la presidenta fue clara: por ahora no está contemplado un contacto directo. "Hay coordinación y colaboración con el gobierno de Estados Unidos, pero sin subordinación. Hay cuatro principios fundamentales, entre ellos el respeto a la soberanía y a la integridad territorial, que rigen la relación bilateral", puntualizó. Sheinbaum concluyó que quienes apuestan por la intervención extranjera como vía para fortalecerse políticamente se equivocan, pues la soberanía, dijo, es un principio irrenunciable del pueblo de México y la base de su vida democrática.