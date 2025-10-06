De reducción de homicidios y pobreza a récord en inversión extranjera, los logros de Sheinbaum

En su primer año de gobierno, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó avances en materia social, económica y de seguridad.

Durante su mensaje, ante miles de mexicanas y mexicanos reunidos en el Zócalo de la Ciudad de México, la mandataria subrayó que 13.5 millones de mexicanos han dejado atrás la pobreza, lo que atribuyó a las políticas de bienestar y a la recuperación económica. Con ello, México se consolida como el segundo país menos desigual del continente americano, de acuerdo con indicadores recientes.

En materia económica, Sheinbaum resaltó el récord histórico de Inversión Extranjera Directa (IED) y un crecimiento anual del 1.2%. Asimismo, recordó que durante la actual administración el salario mínimo ha aumentado en 135%, lo que representa una mejora sustancial para las familias.

Uno de los ejes más destacados del informe fue la política social. La presidenta informó que se han destinado 850,000 millones de pesos a los Programas de Bienestar, con más de 32 millones de familias beneficiadas en todo el país. Estas cifras, afirmó, reflejan el compromiso de su gobierno con la reducción de la pobreza y la consolidación de un Estado de bienestar incluyente.

En el ámbito legislativo, Sheinbaum destacó la aprobación de 19 reformas constitucionales y 40 nuevas leyes, entre las que sobresalen la reforma al Poder Judicial y la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En materia de seguridad pública, la presidenta informó una reducción del 32% en los homicidios dolosos, en comparación con años anteriores. Además, reafirmó la Estrategia Nacional de Seguridad, sustentada en cuatro ejes: atención a las causas sociales de la violencia, consolidación de la Guardia Nacional, coordinación con los estados y municipios, y el fortalecimiento del sistema de justicia.

Sheinbaum reafirmó su compromiso con el país y reiteró que no les fallará a los mexicanos.

“Estoy segura, porque lo escuchamos en las plazas a lo largo de toda la República, vamos por el camino correcto… Como lo dije desde el primer momento ante ustedes, no les voy a fallar".



