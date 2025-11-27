Pese a expectativas de Banxico, México "cerrará bien": Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras el ajuste a la baja en la expectativa de crecimiento para 2025, anunciado por el Banco de México (Banxico), luego de confirmar una desaceleración productiva durante el tercer trimestre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que, pese a un escenario global incierto, México cerrará el año con resultados positivos y mantendrá impulso económico el próximo año.

¿Qué ocurrió?

La mandataria reconoció que 2025 ha presentado dificultades económicas derivadas de factores externos, particularmente por la imposición de aranceles ordenada por el presidente estadounidense Donald Trump, situación que —dijo— ha generado cautela en los mercados internacionales. "Vamos bien, ha sido un año que ha tenido sus complicaciones, no solo para México, sino para el mundo entero. En particular, para México, con la decisión del presidente Trump de poner los aranceles, aun cuando México es el país con menos aranceles de todo el mundo", señaló.

¿Cuál es la respuesta de las autoridades?

Sheinbaum destacó que, a pesar de la incertidumbre, México mantiene indicadores históricos de inversión extranjera directa y empleo formal. "Aun así, informamos que estamos en récord de inversión extranjera directa. Octubre fue el mes de mayor generación de empleo y el año de mayor empleo formal de toda la historia de nuestro país", subrayó.

La Presidenta aseguró que el próximo año la economía recibirá un impulso adicional gracias a una expansión significativa de la inversión pública en infraestructura, tras el desarrollo de proyectos ejecutivos que permitirán iniciar nuevas licitaciones. Entre las obras que incrementarán el gasto público mencionó el tren México–Querétaro, el tren hacia Pachuca, nuevas rutas en el norte del país, infraestructura, carretera y proyectos prioritarios de agua.

Además, afirmó que habrá mayor certidumbre sobre el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), lo que favorecerá también la inversión privada. "Vamos a cerrar bien el año y el próximo año va a ser todavía mejor", concluyó.