Sheinbaum reitera rechazo a intervención de EU a Venezuela

CIUDAD DE MÉXICO.- En medio del conflicto entre Estados Unidos y Venezuela, así como de nuevas voces en Washington que plantean ampliar acciones de seguridad en la región bajo el argumento del combate al fentanilo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó cualquier intento de intervención en México o acción unilateral en el territorio.

Durante su conferencia matutina, la Mandataria fue enfática al señalar que México no avala acciones injerencistas. "Nosotros no estamos de acuerdo ni con el injerencismo ni con el intervencionismo, sino con la cooperación y la colaboración", sostuvo, al afirmar que esta postura ha sido comunicada de manera constante al gobierno de Estados Unidos.

¿Qué declaró Claudia Sheinbaum sobre la intervención en México?

Sheinbaum subrayó que cualquier intervención extranjera representa, en primer lugar, una violación a la soberanía nacional. "Primero es un asunto de soberanía, de defensa de la soberanía nacional", dijo, y añadió que además ese tipo de acciones "no serviría de nada para erradicar la violencia o disminuir la violencia en México".

Al referirse a la estrategia de seguridad de su administración, la Presidenta explicó que se sustenta en dos ejes centrales. El primero, dijo, es evitar que los jóvenes vean en la delincuencia organizada una opción de futuro. "Un grupo delictivo no es una opción de vida, es una opción de muerte", afirmó, al señalar que corresponde al Estado ofrecer alternativas, derechos y esperanza a la juventud.

Acciones de la autoridad ante el conflicto con EE.UU.

El segundo eje, indicó, es la cero impunidad. En este marco, insistió en que la relación con Estados Unidos debe basarse en el respeto mutuo. "Con Estados Unidos, colaborar y coordinarse, pero nunca en una situación de subordinación", puntualizó.

Sheinbaum recordó que en administraciones pasadas se permitió la participación directa de agentes estadounidenses en operativos de seguridad en México, sin resultados positivos. "En la época de Calderón, los agentes de la DEA iban a los operativos", señaló.

Al ser cuestionada sobre la eficacia de esa estrategia, la Presidenta fue contundente. "¿Y de qué sirvió?", planteó, para luego recordar el caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública. "Fue premiado García Luna y después lo detuvieron porque era parte de la delincuencia organizada", dijo.

Detalles sobre la estrategia de seguridad de Sheinbaum

Sheinbaum advirtió que ese episodio no debe repetirse. "Eso no se le debe olvidar nunca al pueblo de México", afirmó, al señalar que no se puede permitir que nuevamente "un gobierno ponga al frente de la guerra contra el narco a un aliado de un grupo delictivo".

Ante las amenazas de Donald Trump a países como Colombia, la titular del Ejecutivo federal reiteró que la intervención no ayuda a la democracia. "Insistimos en la cooperación para el desarrollo y el multilateralismo [...] Nosotros vivimos muchos fraudes electorales y apostamos aquí a la democracia", expresó.