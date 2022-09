Sheinbaum celebra aprobación de reforma a la GN y retiro del proyecto de prisión preventiva oficiosa

"Felicitamos a las y los legisladores por la aprobación de la reforma a la Guardia Nacional. La paz y la seguridad son fruto de la justicia. México no está condenado a la guerra sino destinado a la paz".

Eliminar prisión preventiva oficiosa

Respecto al retiro de la iniciativa del ministro Luis María Aguilar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para eliminar la prisión preventiva oficiosa, Sheinbaum Pardo comentó:

"Me parece muy bien y qué bueno que lo hicieron, que retiraron esta iniciativa y, en todo caso, que se discuta más y que permitan que el legislativo lo defina, porque también estaba la cuestión de que la Corte se estaba convirtiendo en el Constituyente, en vez de que fuera el Constituyente mismo: la Cámara de Diputados, Senadores y los Congresos estatales".

Sin embargo, enfatizó en que "el argumento de que hay muchas personas inocentes y, además, pobres en la cárcel, es cierto, y hay que resolverlo y hay que atenderlo. Lo que me parece que no corresponde es que sea así porque existe la prisión preventiva oficiosa. Es más bien porque no hay posibilidad de defensa, porque si fuera prisión preventiva justificada y el juez decide que se vaya a la cárcel, porque no tiene una buena defensa, por ejemplo, seguiría ocurriendo lo mismo".