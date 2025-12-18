México busca crear frente regional para aliviar tensiones entre EEUU y Venezuela

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum anunció el jueves que su gobierno busca la conformación de un frente de varios países para lograr una solución pacífica a la crisis entre Estados Unidos y Venezuela y dijo que espera que su postura no afecte la relación con Washington.

Sheinbaum reiteró su preocupación por la escalada de las tensiones y afirmó que México busca con otros países una "solución pacífica" y que "no haya intervención", aunque aclaró que hasta el momento no ha recibido ninguna solicitud formal de otros gobiernos para sumarse a la iniciativa.

¿Qué propone México ante la crisis entre EE.UU. y Venezuela?

Las tensiones entre Washington y Caracas escalaron esta semana tras el anuncio que realizó el martes el presidente Donald Trump de que se bloquearían los buques petroleros sancionados que lleguen y salgan de Venezuela.

La declaración se dio días después de que las Fuerzas Armadas estadounidenses tomaran un buque petrolero frente a la costa de Venezuela en medio de un incremento del contingente militar estadounidense en la región.

En una publicación de su red social, Trump alegó que Venezuela estaba utilizando el petróleo para financiar el tráfico de drogas y otros delitos y prometió escalar la presencia militar hasta que el país le devuelva a Estados Unidos petróleo, tierra y activos, aunque no estaba claro el reclamo.

"Si hay un conflicto, hay todos los mecanismos establecidos por Naciones Unidas para que haya una solución pacífica a cualquier disputa. Y tienen que participar todas las partes", expresó Sheinbaum en su conferencia matutina al reiterar su rechazo a una intervención o injerencia extranjera en los asuntos internos de un país.

Acciones de Claudia Sheinbaum sobre la intervención en Venezuela

Sheinbaum aclaró que la posición de México "no tiene por qué intervenir en nuestra relación con Estados Unidos, porque hay cooperación en coordinación con Estados Unidos" y recordó que la postura de su gobierno contra el intervencionismo y la injerencia extranjera está prevista en la Constitución.

La presidenta también salió en defensa de la cooperación en diferentes áreas que mantiene su gobierno con Cuba y recordó que entre México y La Habana ha habido por décadas una relación y apoyo que ha suscitado una "diferencia" con Washington, pero planteó que eso "no tiene por qué influir en la relación".

"Nuestra posición es soberana y tiene que ver mucho con el humanismo que representamos", dijo Sheinbaum al reiterar su rechazo al bloqueo comercial a Cuba.

La subsecretaria adjunta del Departamento de Estado de Estados Unidos, Katherine Dueholm, criticó la víspera, durante una comparecencia en Congreso, el apoyo que da el gobierno de Sheinbaum a Cuba y señaló que Washington "continúa presionando" a México para que desempeñe un papel regional "alineado con los objetivos de la política exterior de Estados Unidos".

Desde Colombia, el presidente izquierdista Gustavo Petro abogó el jueves por el respeto de la soberanía de Venezuela, instando a que los sectores políticos venezolanos hallen una solución internamente, e insistió en rechazar una eventual invasión.

"Ellos están frente a una invasión o amenaza de invasión. Ellos y nosotros, porque así lo han dicho. Y una cosa es la dictadura y otra cosa es la invasión, la invasión es peor", explicó a la prensa, luego de que el martes dijera por primera vez que en Venezuela hay una "dictadura".

Sin embargo, Petro rechazó que el presidente Nicolás Maduro convocase la víspera a que los militares colombianos dieran su apoyo a Venezuela para defender la "soberanía".

"Él (Maduro) no tiene que dar órdenes a los militares. La única manera de que estas dos naciones se junten... es con el poder constituyente y la soberanía popular. Mientras eso no pase, nadie puede dar órdenes al otro ejército", aseguró Petro.