Sheinbaum avala la propuesta de AMLO sobre encuesta para elegir al presidenciable

Así respondió este viernes la mandataria local, luego de que en la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador la volvió a mencionar como su posible sucesora, igual que a los secretarios de Gobernación, Adán Augusto López, y de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; aunque aclaró que apoyará a quien salga mejor en la encuesta. De su pupila política, dijo: "es de primera, íntegra, honesta".

Más tarde, en su conferencia en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Sheinbaum Pardo agradeció "mucho" al tabasqueño por mencionarla. "Es realmente un honor", calificó.

Luego, defendió la encuesta. "Es un muy buen método, es el método que sigue nuestro partido, Morena, para elegir cualquier candidato. Tiene una virtud: lo elige la gente, no es que haya una elección de una persona, sino que finalmente quien está eligiendo quién es el candidato o candidata de Morena es la ciudadanía", afirmó.

La morenista consideró que acabó la "era del tapado", a la que también se refirió López Obrador, "porque ahora abiertamente es a lo que decida la ciudadanía".

Pese a que encabeza actos públicos masivos fuera de su agenda en los que la gente le aplaude y le grita "¡presidenta!" y que viaja a los estados donde próximamente habrá elecciones de gobernador en apoyo a las candidatas de Morena, Claudia Sheinbaum volvió a su argumento de que, en este momento está "dedicada a la Ciudad de México".

No obstante, le sumó: "y a los temas nacionales, porque el debate nacional es, por supuesto, parte del debate de la Ciudad de México y, además, nosotros somos parte de un movimiento de transformación".

Recordó que fue secretaria del Medio Ambiente cuando López Obrador era jefe de gobierno del Distrito Federal y que ha estado "caminando" con él "en las buenas, en las malas, en las difíciles".

Ahora, lo más importante, añadió, "aparte de dedicarme a la ciudad y por lo que me eligió la gente, es a fortalecer la cuarta transformación de la vida publica de México. No hay nada más importante... Es una tarea ineludible, histórica y que parte de nuestro actuar político. No solamente como gobernante, sino en nuestro actuar permanente. La responsabilidad nuestra es muy grande. No le podemos fallar a nadie y menos al pueblo de la Ciudad de México. Entonces, ya habrá tiempo para todo".

Oposición, "moralmente derrotada"

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se refirió también a la oposición en el camino hacia el 2024:

"Hoy está moralmente derrotada. Ya no solo lo dice el presidente, sino lo dicen los propios intelectuales del conservadurismo de la oposición que no encuentran un candidato o candidata porque finalmente lo que los une en este momento es su crítica al presidente de la república y a la cuarta transformación. No tienen nada que ofrecerle al pueblo de México. Esa es la gran diferencia".

En cambio, añadió, en Morena "lo que hay es la consolidación del proyecto de la cuarta transformación. Esa es la gran diferencia, al final son dos proyectos de nación y realmente la consolidación de la cuarta transformación y lo que representa la cuarta transformación para el pueblo de México se ve en las encuestas y lo que fue, inclusive, la participación del apoyo en la ratificación de mandato".