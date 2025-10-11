Sheinbaum anuncia censos para entrega de apoyos tras lluvias

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que a las 12:30 horas de este sábado se llevará a cabo una reunión virtual con integrantes del Consejo Nacional de Protección Civil para evaluar avances en la atención a la población por las fuertes lluvias en cinco estados de la República con la gobernadora y gobernadores de Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro.

Hasta el momento, suman más de 37 personas fallecidas por las fuertes lluvias que se han registrado en los últimos días en el país.

En sus redes sociales, la jefa del Ejecutivo federal indicó que una vez que se atienda la emergencia, iniciarán los censos para el apoyo a la población afectada.

La Mandataria federal garantizó que a nadie se dejará desamparado y se brindará apoyo a las familias que perdieron a un ser querido.

Convoca a reunión con gobernadores

Además, adelantó que se trabajará en las medidas preventivas por la tormenta tropical "Raymond" en el Pacífico

"A las 12:30 pm mantendremos una reunión virtual con integrantes del Consejo Nacional de Protección Civil para evaluar avances en la atención a la población por las fuertes lluvias en cinco estados de la República con la gobernadora y gobernadores de Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro.

