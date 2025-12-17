Sheinbaum entrega libros gratuitos a jóvenes en el Zócalo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo alista este miércoles la entrega gratuita de libros de la colección "25 para el 25", a jóvenes de 15 a 30 años, a las 16:00 horas en el Zócalo de la Ciudad de México.

Detalles sobre la colección 25 para el 25

En su conferencia mañanera de este miércoles 17 de diciembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo destacó que quienes integran esta colección son autores y autoras de Latinoamérica, e insistió en una colección solo de autoras. Apuntó que las obras que serán regaladas están ubicadas en el periodo del Boom Latinoamericano, con nombres como Juan Gelman, Julio Cortázar, Nona Fernández, Manuel Rojas, Raúl Zurita, Piedad Bonnet, Gabriel García Márquez, Roberto Fernández Retamar, Miguel Donoso Pareja, Roque Dalton, Dante Liano, Alaíde Foppa, Miguel Ángel Asturias, Carlos Montemayor y Fabrizio Mejía, entre otros y otras.

Reparto de libros en otros países de América Latina

"Se invitó a jóvenes, entonces van a ser mujeres y hombres jóvenes, y va a ser gratuito, una distribución gratuita. Y al mismo tiempo va a ser en otros países de América Latina, otras ciudades de América Latina donde se está haciendo esta repartición, a las 4 de la tarde en el Zócalo", comentó.