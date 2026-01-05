SHCP mantiene programa de autos chocolate; pagarán arancel en 2026

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que durante el 2026 seguirá vigente el programa para la importación definitiva de vehículos usados de procedencia extranjera.

Pero ahora será con el pago correspondiente de un arancel y cumplir con todos los requisitos que se requieren para su legalización.

Así lo explicó en un comunicado que dio a conocer este lunes sobre los decretos para la importación de autos usados.

Recordó que los ciudadanos que requieran internar un auto usado no nacional pueden hacerlo de manera legal y transparente al amparo de las disposiciones que se emitieron.

¿Qué aranceles se aplicarán a los vehículos usados?

Pero, siempre y cuando se apeguen a lo que indica el decreto presidencial por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados, publicado el 4 de noviembre de 2024, y renovado el 5 de noviembre pasado y que estará vigente hasta el 30 de noviembre de 2026.

Sin embargo, en el comunicado no se menciona el otro decreto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 31 de diciembre de 2025, mediante el cual se abrogan diversas acciones para el ordenamiento del mercado de vehículos usados de procedencia extranjera ingresados al país, cuyo objeto principal fue otorgar certeza jurídica a los importadores o propietarios de estos, así como combatir la delincuencia y proteger a la ciudadanía ante el uso de vehículos no registrados e introducidos al país sin acreditar su legal estancia.

En ese decreto se argumentó que la eliminación de las facilidades y estímulos para los llamados "autos chocolate", se debe a que en la Ley Aduanera y demás ordenamientos jurídicos aplicables se establecen las disposiciones relativas a la regularización e importación definitiva de vehículos usados de procedencia extranjera.

Es decir, que se otorgan alternativas para continuar con el ordenamiento del parque vehicular que circula en el territorio nacional o bien que se pretenda introducir.

Detalles sobre la regularización de autos usados en México

Dentro de ese contexto, este lunes la SHCP, indicó que, para la importación en la región fronteriza del país, el arancel a pagar es del 1% para vehículos de cinco a nueve años de antigüedad.

En tanto que para vehículos con antigüedad mayor a 10 años el impuesto a cubrir es del 10%.

Mientras que, para el resto del país, se causa un arancel de 10% para vehículos de más de ocho años de antigüedad.

Además, deben cumplir con las condiciones físicas, mecánicas y de protección al ambiente, sin el requisito adicional de certificado de origen y pagando los aranceles establecidos.

Informó que, hasta el mes de noviembre de 2025, se legalizaron un total de 2 millones 987 mil 839 vehículos, lo que generó ingresos públicos por el pago de la cuota única del aprovechamiento de 2 mil 500 pesos, por un total de 7 mil 302 millones de pesos.

Los recursos que se obtuvieron por la regularización se destinaron a obras de repavimentación en entidades federativas, refirió la dependencia.

Lo anterior significa que los paisanos que quieran traer un vehículo desde Estados Unidos para circular de manera definitiva en nuestro país ahora tendrán que pagar un arancel y ya no gozarán del beneficio del aprovechamiento de 2 mil 500 pesos que estuvo vigente hasta el año que recién terminó.