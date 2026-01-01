Protección Civil emite alertas en la capital

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó doble alerta por bajas temperaturas para la madrugada y la mañana del jueves 1 de enero de 2026 en siete alcaldías de la Ciudad de México. La medida busca proteger a la población frente a un frente frío que afectará a la capital.

Detalles sobre las alertas en las alcaldías de CDMX

En Tlalpan se estableció alerta naranja, con temperaturas que oscilarán entre 1° y 3° C y presencia de heladas entre las 00:00 y las 8:00 horas del jueves. Mientras tanto, se emitió alerta amarilla para Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco, donde se prevén temperaturas de 4° a 6° C en el mismo periodo.

¿Qué medidas recomienda la SGIRPC ante el frío?

La SGIRPC recomendó extremar precauciones con la población vulnerable, como niños, adultos mayores y mujeres embarazadas, así como proteger la piel usando crema hidratante y mantener ventilación adecuada al usar calentadores o chimeneas. También se aconsejó abrigarse correctamente, cubrir nariz y boca, evitar cambios bruscos de temperatura y resguardar a las mascotas, evitando dejarlas a la intemperie. La dependencia recomendó mantener una alimentación rica en agua, frutas y verduras con vitaminas A y C para fortalecer la salud durante el frío.

Impacto del frente frío en la población vulnerable

Autoridades locales reiteraron la importancia de atender las alertas meteorológicas y seguir las recomendaciones para minimizar riesgos por el descenso de temperaturas, especialmente durante la madrugada y primeras horas de la mañana de Año Nuevo.