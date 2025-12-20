Frío intenso en CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó doble alerta por bajas temperaturas en seis alcaldías de la Ciudad de México para la madrugada y mañana del sábado. La medida busca prevenir riesgos a la salud ante la presencia de heladas y temperaturas que podrían afectar a la población más vulnerable.

Acciones de la autoridad ante el frío

La alcaldía Tlalpan fue la única en la que se activó la alerta naranja, debido a que se pronostican temperaturas de entre 1 y 3 grados Celsius durante las primeras horas del día. En tanto, Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco quedaron bajo alerta amarilla, con un rango de 4 a 6 grados Celsius.

Recomendaciones para la población vulnerable

Ante estas condiciones, la SGIRPC recomendó proteger especialmente a niñas, niños, adultos mayores y mujeres embarazadas.