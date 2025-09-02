Activada Alerta Amarilla por Intensificación de Vientos en CDMX

Activada Alerta Amarilla por Intensificación de Vientos en CDMXAnte este pronóstico, se recomienda a la población tomar precauciones y seguir las indicaciones de protección civil.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por intensificación de vientos con rachas fuertes para la tarde y noche de este 02 de septiembre en seis alcaldías de la Ciudad de México.
Las demarcaciones con alerta son Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.
En esas alcaldías se pronostican vientos con rachas fuertes de entre 50 a 59 kilómetros por hora, entre las 16:10 y las 20:00 horas.
Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población guardar o retirar objetos que se puedan caer; no subir andamios, azoteas ni cornisas; y utilizar cubrebocas.
