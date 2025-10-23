El Gabinete de Seguridad sesionará en Mazatlán este jueves

El Gabinete de Seguridad sesionará en Mazatlán este juevesLa llegada de 250 elementos de seguridad busca reforzar las acciones en la región
El Gabinete de Seguridad Federal sesionará por primera vez en la ciudad de Mazatlán, en una instalación militar este jueves, a fin de analizar los avances en materia de seguridad que se han logrado y definir nuevas estrategias, anunció el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
¿Qué se espera de la sesión del Gabinete de Seguridad?
Dio a conocer que en esta sesión estarán presentes, el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo; de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles; el de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, entre otros funcionarios.
Indico que el hecho que esta nueva sesión del Gabinete de Seguridad se celebre en un lugar distinto a la capital del estado no tiene ninguna relación a los hechos recientes de violencia que se han registrado en la capital del estado.
¿Qué acciones se implementarán en Mazatlán?
Como parte de las nuevas acciones a realizar, una fuerza de 250 elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal arribaron al puerto para fortalecer a las acciones que desarrollan las fuerzas federales.