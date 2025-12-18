Comisión Permanente sesiona sin debate

El pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión llevó a cabo este miércoles su primera sesión correspondiente al primer receso del segundo año de la actual Legislatura, la cual concluyó en menos de una hora y sin la discusión de temas de agenda política.

Durante la sesión, que tuvo una duración inferior a los 58 minutos, se desahogaron únicamente comunicaciones oficiales, acuerdos de los Órganos de Gobierno y dos rondas de iniciativas, sin que se abordaran asuntos de coyuntura nacional.

¿Qué se discutió en la sesión del Congreso?

Las y los legisladores optaron por no abrir el apartado de agenda política, luego de que se rechazara la inclusión de este punto en el orden del día, lo que evitó el debate sobre temas relevantes del contexto político actual. La brevedad de la sesión contrastó con la expectativa de discusión parlamentaria, en un periodo en el que diversos temas legislativos permanecen pendientes y en espera de análisis por parte del Congreso.

Detalles sobre la próxima sesión del Congreso

Al concluir la reunión, la Mesa Directiva citó a las y los integrantes de la Comisión Permanente para la próxima sesión, programada para el 7 de enero de 2026, cuando se reanudarán formalmente los trabajos del órgano legislativo.