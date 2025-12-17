Salinas Pliego y Chamuel Torres reaccionan a zafarrancho en tribuna

La tarde del lunes, diputados de Morena y PAN protagonizaron un altercado dentro del Congreso de la Ciudad de México tras la aprobación de una reserva que determinó que el nuevo órgano de transparencia no será colegiado. La sesión se tornó caótica con empujones, codazos y jalones de cabello entre legisladoras de ambos partidos.

¿Cómo ocurrió el altercado en el Congreso de la Ciudad de México?

El presidente de la Mesa Directiva, Jesús Sesma, intentó mantener el orden y continuar con la sesión, pero los gritos y consignas de los legisladores impidieron el avance normal de los trabajos. La diputada del PAN, Daniela Álvarez, subió a tribuna para denunciar la ruptura de un acuerdo previo, lo que desencadenó el zafarrancho.

En medio del caos, legisladoras como Yuriri Ayala, Claudia Pérez y Rosario Morales fueron vistas forcejeando, mientras que otras intentaban tomar el control del área de sonido y la tribuna, intensificando la confrontación. La situación fue ampliamente difundida en redes sociales por asistentes y medios de comunicación.

Detalles del caos en la sesión del Congreso

Ante la escena, el empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego reaccionó a través de la plataforma X utilizando únicamente emojis, retratando la penosa situación sin emitir comentarios verbales. Su respuesta se viralizó rápidamente, generando reacciones y memes entre usuarios de redes sociales.

Por su parte, otras figuras públicas, como el influencer Chumel Torres, comentaron la situación de manera crítica, calificando la pelea como “verduleras”, mientras que Salinas Pliego optó por una postura más visual y discreta, centrada en su reacción digital.