Indaga Fiscalía Anticorrupción delitos en Teuchitlán

GUADALAJARA, Jalisco.- La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción abrió una carpeta de investigación para indagar la posible comisión de delitos por parte de servidores públicos estatales en torno al hallazgo de un campo de adiestramiento en Teuchitlán desde septiembre del año pasado.

El titular de la dependencia, Gerardo de la Cruz Tovar, explicó que la carpeta de investigación no se abrió por oficio, sino a partir de que la dirección de Visitaduría de la Fiscalía del Estado le dio vista sobre el caso a la Fiscalía Anticorrupción.

"Nos corresponde a nosotros investigar los delitos cometidos por servidores públicos, y en este caso estamos hablando de servidores públicos tanto del área de Prevención del Delito como también de Procuración de Justicia", explicó el Fiscal.

"Uno de los requisitos que debe de alguna manera cuidar el personal que investiga los delitos es la exhaustividad. Si se encuentra que la investigación se llevó a cabo a la ligera, si se encuentra que no le diste seguimiento a los indicios que se encontraron en ese momento, y, desde luego, ya es del dominio público que hay cosas que no se procesaron, es del dominio público que hay cosas que no se aseguraron, que no se protegieron, eso puede generar, desde luego, en diversas modalidades de delito".

De la Cruz Tovar explicó que uno de los delitos en los que pudieron haber incurrido servidores públicos es el de abuso de autoridad al negarle el acceso a la justicia a las víctimas tanto directas como indirectas.

También podría configurarse la comisión de Delitos contra la Administración de la Justicia, si se demuestra que una de las partes resultó favorecida en un asunto o si se incurrió en la procuración de la impunidad.

El Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción adelantó que la investigación que está llevando a cabo es amplia y pondrá lupa a servidores públicos de distintos niveles.

"La investigación va a marcar todos los niveles de servidor público que hayan tenido intervención en el procesamiento de este hecho delictivo. Desde las personas como el agente del Ministerio Público, los policías e investigadores que tomaron conocimiento después de que se les pidió el mando y conducción, como también el personal que debió haber llevado a cabo actos de investigación, como los peritos, como los que se encargan de operar el equipo técnico para detectar las densidades del piso", agregó De la Cruz Tovar.

"Desde luego habrá otras áreas que pudieron haber tenido conocimiento, obviamente personal que se encarga de la coordinación, de la dirección, de la simple investigación".

A la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción se le dio vista del Caso de Teuchitlán el miércoles de la semana pasada y, de acuerdo con Gerardo de la Cruz Tovar, ese mismo día se giraron oficios a la Fiscalía del Estado para comenzar a recabar información sobre el caso.