Explosión controlada en estación San Antonio Abad del Metro CDMX

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que por revisión del sistema eléctrico, se implementó servicio provisional en la Línea 2 en dos tramos: Cuatro Caminos a Pino Suárez y Taxqueña a Xola.

Las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto permanecen sin servicio hasta nuevo aviso.

En redes sociales circulan videos en donde se señala que hubo una supuesta explosión en el túnel de la estación San Antonio Abad que ya fue controlado.