SSPC fortalece operaciones con nueva generación de cadetes

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) incorporó a sus filas a 98 cadetes que concluyeron su formación inicial como parte de la sexta generación 2025 del Servicio de Protección Federal (SPF).

Durante la ceremonia, en la que se graduaron 48 mujeres y 50 hombres, el comisionado del SPF, Francisco Moreno Montaño, calificó como importante la capacitación y afirmó que bajo el liderazgo del secretario de la SSPC, Omar García Harfuch, la profesionalización policial es el eje que fortalece a la institución.

Además, garantiza que México cuente con los mejores elementos para proteger a su población. Destacó que el Servicio de Protección Federal participa como policía complementaria en operaciones especiales dentro del marco de la Estrategia Nacional, con tareas de prevención, inspección y vigilancia que robustecen el orden y la tranquilidad de la Nación.

¿Cuál es la importancia de la graduación?

Moreno Montaño indicó que la corporación se distingue por un modelo de actuación basado en la proximidad que construye paz desde la confianza y que los resultados obtenidos en el país son producto de la coordinación permanente con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar). También la Guardia Nacional (GN), Fiscalía General de la República (FGR), fiscalías y policías estatales, bajo la conducción y mando de sus ministerios públicos, con quienes se trabaja para fortalecer la investigación y asegurar la procuración de justicia.

¿Qué se destacó en la ceremonia?