Sepultan a Gaby, joven que murió baleada en el AICM

NEZAHUALCÓYOTL Méx.- Gabriela Piña de 20 años, quien murió tras ser baleada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ( AICM) presuntamente por policías municipales, fue velada en Neza y más tarde sepultada en el panteón municipal de Chimalhuacán .

"Yo no deseo el mal, yo solo quiero justicia a para mi pequeña y para los dos jóvenes, en el caso de la mía, la vida se la quitaron, pero espero que esas personas, esos policías recapaciten y no lo vuelvan hacer porque serán padres, tendrán familia y espero que nunca vivan este dolor tan fuerte que me causaron", afirmó Mariana Piña, madre de la joven fallecida.

Gaby sobrevivió a la violencia física del padre de sus dos pequeños, ella era la menor de cuatro hermanas y su familia la recuerda como una mujer amorosa, trabajadora y quien buscaba siempre salir de la adversidad para sacar adelante a sus dos hijos de tres y un año de edad.

"Era la hija que yo más quería porque era mi amiga entonces me fue muy doloroso el golpe", relató su madre.

Cuando fue baleada era el día de descanso de Gabriela quien trabajaba como mesera y aprovechó para salir con sus amigos, sin embargo, a decir de sus familiares fue víctima de una confusión que le arrebató la vida.

"Ella salió a pasear, como todo joven, conviviendo con estas dos personitas, lamentable los quisieron cercar por un delito no cometido", afirmó su madre, al referirse a la persecución que realizaron policías municipales.

La tarde del domingo Gabriela fue sepultada en el panteón de los Rosales en Chimalhuacán.