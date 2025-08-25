Claudia Sheinbaum: 'Se acabaron los rechazados en bachillerato'

La Secretaría de Educación Pública informó que el 68 por ciento de los aspirantes a un lugar en bachillerato quedó en su primera opción.

De acuerdo con los resultados de la plataforma "Mi derecho, mi lugar" que presentó en la mañanera Tania Rodríguez Mora, Subsecretaria de Educación Media Superior de la SEP, ahora hay un modelo de acceso directo que asegura a todos los aspirantes un lugar en el bachillerato de la Zona Metropolitana del Valle de México.

En el registro participaron 272 mil 793 aspirantes de los cuales 40.8 por ciento fueron de acceso directo, sin examen. En tanto, el 13.7 por ciento hicieron examen para UNAM o IPN.

En acceso directo, sin examen, el 68.4 por ciento de los aspirantes quedaron en su primera opción; mientras que el 21.1 por ciento en la segunda; 7.9 por ciento en la tercera; 2.5 por ciento en la cuarta y 0.1 por ciento en la quinta opción.

En una comparativa mostrada, se afirmó que con el examen de Comipems, que ya desapareció, en 2024 el 26.4 por ciento de los aspirantes quedó en su primera opción y 12.5 por ciento en la segunda.

Al respecto, la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que "se acabaron los rechazados" y destacó que el 68.5 por ciento de los alumnos de bachillerato estudiarán a menos de 5 kilómetros de distancia de sus hogares.

"Menos tiempo de traslado te da más tiempo para el estudio, para estar de buen humor", aseguró Sheinbaum.

"Cuando había examen del Comipems, en 2024, solo el 26 por ciento entró a su primera opción. Ahora el 68.4 por ciento entró a su primera opción".