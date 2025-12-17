Estado mexicano sancionado por caso Ascencio

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) emitió una sentencia histórica en contra del Estado mexicano por su responsabilidad internacional en la violación y muerte de Ernestina Ascencio Rosario, mujer indígena de 73 años, ocurrida en febrero de 2007. La víctima fue agredida sexualmente por elementos del Ejército mexicano en la comunidad de Tetlatzinga, Veracruz, y falleció debido a las graves lesiones y la falta de atención médica oportuna.

¿Qué ocurrió con Ernestina Ascencio en 2007?

Según la Corte, los actos perpetrados contra Ascencio constituyeron tortura, ya que fueron intencionales, causaron sufrimiento físico y mental y tenían el objetivo de humillar, intimidar y controlar a la víctima. Además, el Estado incumplió con su deber de investigar los hechos con diligencia y garantizar justicia a los familiares de la víctima, quienes enfrentaron barreras derivadas de su condición de personas indígenas monolingües.

Acciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

El fallo de la Corte-IDH señala que las investigaciones previas fueron cerradas prematuramente y estuvieron permeadas por estereotipos de género, etnia y edad, replicados incluso por altas autoridades del gobierno mexicano de aquel momento. La Procuraduría de Justicia de Veracruz y la jurisdicción militar archivaron los casos sin sancionar a los responsables, dejando impune la agresión sufrida por Ascencio Rosario.

Consecuencias del fallo para el Estado mexicano

Como parte de las medidas de reparación, la Corte ordenó al Estado mexicano realizar una investigación penal exhaustiva para identificar y sancionar a los responsables, brindar atención médica y psicológica a los familiares, reconocer públicamente su responsabilidad y capacitar a funcionarios públicos. También instruyó fortalecer los servicios de atención a víctimas y crear un registro de intérpretes y traductores en lenguas indígenas en los sistemas de salud y justicia.