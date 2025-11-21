Vigilan 941 casos de gusano barrenador en México a un año del brote

CIUDAD DE MÉXICO.- A un año de la detección del primer caso de gusano barrenador del ganado (GBG), México mantiene la plaga contenida en el sur–sureste, donde se concentra el 99.9% de los casos activos, informó el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

¿Qué ocurrió?

Al respecto, el órgano de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) detalló que actualmente hay 941 casos en seguimiento, equivalentes al 0.003% del hato ganadero nacional y que, en el norte del país, no se registran casos activos.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural destacó que, durante este periodo, se desplegó la operación zoosanitaria más amplia de las últimas décadas. En el territorio trabajan mil 195 personas encargadas de inspecciones, tratamientos, restricción de movilizaciones, vigilancia epidemiológica y atención de casos sospechosos.

Como parte del control fronterizo, en los puntos de verificación se han revisado y tratado 2.2 millones de animales. El organismo detalló que estas revisiones han sido determinantes para impedir que la plaga se desplace hacia zonas libres.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Para sostener las acciones sanitarias, México y sus socios estratégicos han invertido 2 mil 122 millones de pesos, de los que, especificó, se han destinado a vigilancia, trampeo, infraestructura, capacitación técnica y fortalecimiento operativo.

En coordinación con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), también se han liberado más de 4 mil millones de moscas estériles como parte de la técnica de supresión del insecto. Esta actividad forma parte del Plan de Acción Conjunto Senasica–APHIS, firmado el 19 de agosto de 2025, que refuerza la inspección, el trampeo y la verificación de animales en tránsito.

La ausencia de casos en el norte se confirma mediante el monitoreo de más de 265 trampas y un sistema de notificación activa que integra a productoras y productores, autoridades estatales, técnicas y técnicos veterinarios y personal en territorio.

Además, se han impartido 221 cursos virtuales en los que participaron 18 mil 588 especialistas, y se realizaron sesiones informativas en comunidades con la asistencia de 131 mil 552 productoras, productores y personal técnico. Estas acciones buscan fortalecer la detección temprana y el reporte de casos.

¿Qué se prevé para el futuro?

El Senasica señaló que, para 2026, está prevista la entrada en operación de la Planta de Producción de Moscas Estériles de GBG en Metapa de Domínguez, Chiapas. La instalación, construida con inversión conjunta de 51 millones de dólares, tendrá capacidad para producir 100 millones de moscas estériles por semana.

La dependencia indicó que el país avanza de la fase de contención hacia la preparación para la erradicación, aunque persisten desafíos como las condiciones climáticas favorables al insecto y la complejidad operativa del despliegue en campo.