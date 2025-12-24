Incorporan caninos en la lucha del gusano barrenador

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) incorporó a seis binomios caninos a las tareas de detección, vigilancia y contención del gusano barrenador del ganado en el estado de Veracruz, considerado un punto estratégico para impedir la dispersión de esta plaga en la movilización pecuaria nacional.

Acciones de la autoridad en la lucha contra plagas

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) informó que los canes ya operan en los Puntos de Verificación e Inspección Federal (PVIF) de Cosamaloapan y Paralelo 18, dos corredores clave por los que transita ganado proveniente del sureste del país con destino al centro y norte del territorio nacional.

Detalles sobre la incorporación de binomios caninos

En estos puntos, los binomios caninos revisan diariamente cargamentos pecuarios procedentes de zonas consideradas de riesgo por la presencia histórica del gusano barrenador, con el objetivo de detectar oportunamente posibles infestaciones y evitar su propagación hacia regiones libres de la plaga.