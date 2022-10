Señalan venezolanos engaño de INM en Chiapas

Grupos de venezolanos que están varados en Tapachula, Chiapas, acusaron al Instituto Nacional de Migración (INM) de firmar un documento que los obliga a abandonar México en 10 días, cuando previamente les prometieron darles un permiso para transitar al norte del País.

Los migrantes que se encuentran en la plaza central de esta ciudad fronteriza coincidieron en narrar los presuntos engaños del INM para entregarse, así como de la extorsión de policías locales.

Geoffrey Quintero, con una ampolla en el pie izquierdo tras seis días de caminar por la selva del Darién, en Panamá, fue uno de los que lanzó las acusaciones.

"Te dicen que te van a dar un permiso, para lo cual no es un permiso, simplemente te dicen que tienes que abandonar el país a la frontera más cercana que es Guatemala , pero nosotros no queremos ir hacia atrás, lo que queremos es seguir avanzando, ¿Me entiende?", dijo a Grupo REFORMA.

"El Gobierno mexicano no nos dice si pueden seguir o no pueden decir, por equis razón, no nos dicen nada. Ahorita vamos a descansar un poco, porque estamos con los niños , mi hermana, mi cuñada y otra que está embarazada".

Josué Aragón también se quejó del documento que les hacen firmar

"Te dan el documento, ni siquiera te permiten leerlo, y te dicen que pongas tu huella, si uno no puede ver porque viene todo ciego de tanto caminar, uno no sabe dónde está firmando", expuso.

Josué Azuate, quien anda con el pantalón húmedo y los labios secos, y en su bolsillo izquierdo guarda el documento que le dio el INM, también insiste que los están engañando.

"Después de que me entregué, me llevaron en bus a la cárcel (estación migratoria "Siglo 21"), ahí estuve desde el viernes hasta hoy que salí, yo, y otras 60 personas, como a las 2 de la mañana, de ahí caminamos casi dos horas hasta aquí. Algunos ya se fueron en la caravana de unas 500 personas que salió a las 6 de la mañana", dijo Josué Azuate.

Anabel otra de las venezolanas que lleva tres días durmiendo a las afueras de la estación migratoria "Siglo 21", porque como al resto de sus compatriotas, las autoridades no le han dicho sí ahí está o no su pareja.

"En todos los países nos han tratado bien, bueno en Guatemala nos extorsionaron las policías como 20 veces, pero en este País (México), además de que nos bajan dinero las policías cuando andamos en la calle, nos dan este papel, y ¿Cómo?, ¿De qué se trata? Con esto nos piden que nos vayamos y cómo nos vamos a ir si ni dinero tenemos", lamentó.

Buscan evadir retenes del INM en Chiapas Algunos de los migrantes que convirtieron un campamento a cielo abierto el kiosco de Tapachula, en Chiapas, aseguraron que planean evadir los tres retenes del INM y de la GN que están desde ahí y hasta el Municipio de Arriaga.

"Irnos por el monte, así venimos del río Suchiate hasta aquí (Tapachula), aunque nos salieron unos hombres armados y nos dijeron que por ahí no pasáramos, pero logramos llegar", dijo uno de los migrantes.

Muchas de estas personas se enteraron de las restricciones de Estados Unidos, tras llegar a esta ciudad.

"Están desmotivados, deprimidos, dicen que esta noticia les cayó como un balde de agua fría, algunos quieren avanzar y otros regresar", dice una integrante de la Organización de ayuda humanitaria internacional, "Médicos Sin Fronteras".