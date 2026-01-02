Partido Verde impulsa lenguaje de señas en TV educativa

CIUDAD DE MÉXICO.- Con la finalidad de permitir que niños, niñas y adolescentes con discapacidad auditiva puedan ejercer plenamente su derecho a la educación, así como facilitar su aprendizaje y adquisición de conocimientos, senadores del Partido Verde presentaron una iniciativa que propone adicionar una fracción VI, al artículo 9 de la Ley General de Educación para incorporar en las plataformas digitales y en la televisión educativa el lenguaje de señas mexicana y su enseñanza.

¿Qué propone la iniciativa del Partido Verde?

Esto debido a que se considera que el ejercicio pleno del derecho a la educación de los educandos con discapacidad auditiva inicia con la enseñanza de la lengua de señas mexicana y con proporcionar los espacios para que puedan aprender mediante la televisión educativa y el apoyo de las Tecnologías de la Información, Comunicación, Conocimiento y Aprendizaje Digitales (TICCAD).

Señalaron que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las personas con discapacidad tienen que superar mayores obstáculos para tener acceso a la educación porque enfrentan barreras de comunicación y porque no siempre se cuenta con infraestructura inclusiva.

Acciones para mejorar la educación de personas con discapacidad auditiva

Reconocieron que pese a que se han obtenido avances en apoyo a las personas con discapacidad, aún queda mucho por hacer para atender las necesidades de este grupo de la población mexicana, por lo que cobra relevancia la atención al derecho a la educación plena para las personas con discapacidad auditiva.

Explicaron que aunque se podría decir que la iniciativa propuesta ya se lleva a cabo, aún no está considerado en la Ley General de Educación, además de que no todos los contenidos transmitidos por las plataformas digitales y la televisión educativa incluyen intérpretes de lenguaje de señas mexicana y tampoco ofrecen clases de éste para toda la comunidad educativa.

Importancia del lenguaje de señas en la educación

Recalcaron que su propuesta también incluirá la enseñanza de la lengua de señas mexicana en la educación pública y privada, y que sea la Dirección General @prende.mx de la Secretaría de Educación Pública (SEP).