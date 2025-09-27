Revelan posible conflicto de interés de Adán Augusto López

Al senador morenista Adán Augusto López Hernández no se le da la austeridad republicana.

Tras la difusión de sus declaraciones fiscales la noche del jueves en una investigación de N+ Focus, de Televisa, el líder de Morena en el Senado se vio forzado a reconocer que obtuvo ingresos por 79 millones de pesos entre 2023 y 2024, combinando funciones públicas con prestación de servicios legales.

Acorralado por los señalamientos y luego de que la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que tenía que aclarar sus ingresos, admitió que es ganadero, arrendatario, accionista en sociedades mercantiles, dueño de una torre empresarial en la capital de Tabasco, prestador de servicios profesionales y beneficiario de dos cuentas en dólares que heredó de su padre en Estados Unidos.

Como parte de sus "servicios profesionales" recibió transferencias de empresas que consiguieron contratos del Gobierno de Tabasco cuando era Gobernador, entre 2019 y 2021, cuando dejó el cargo para ser Secretario de Gobernación de AMLO.

Entre noviembre y diciembre de 2023 la empresa GH Servicios Empresariales le pagó 8.9 millones de pesos y Operadora Turística Rabatte 11.5 millones de pesos.

Mientras que en 2024 recibió 18.8 millones de pesos de Capital Cargo del Golfo, que a su vez obtuvo contratos por adjudicación directa durante su gestión en Tabasco.

"No es ningún delito que hubiese recibido cuentas de ninguna empresa, no actué de manera dolosa, desde luego no hay ningún conflicto de interés", dijo en conferencia.

"Yo no recibí transferencias. A mí me pagaron por servicios profesionales, personas físicas o personas morales, no tengo de qué avergonzarme, son ingresos lícitos, que forman parte de mi actividad profesional", indicó, con notorio desparpajo.

El senador, quien actualmente recibe 131 mil pesos mensuales de salario -aparte de prestaciones-, negó también que pudiese haber incurrido en algún "conflicto de interés" al recibir dinero por prestación de servicios al tiempo que despachaba como Secretario de Gobernación.

"A mí me contratan. Modestia aparte, soy el notario público de mayor éxito en la historia de Tabasco. Yo no recibí transferencias".

Acusó que detrás de los señalamientos existe una campaña de desprestigio en su contra y dijo saber quiénes son los autores y que, en su momento, lo daría a conocer.

Sobre si cuenta con el respaldo de la bancada morenista o de la Presidenta Sheinbaum, dijo: "Como ella bien lo ha dicho, tengo el respaldo de mis compañeros senadores para hacer el trabajo que ahora tengo encomendado; que este País ya cambió desde hace mucho. Los tiempos del poder unipersonal no son tales, ahora hay respeto entre compañeros".

'No me siento mal por Bermúdez'

Dueño de una "coraza bastante gruesa", según dijo, Adán Augusto López aseguró no sentirse "mal" por haber nombrado a Hernán Bermúdez como su secretario de Seguridad Pública cuando era Gobernador de Tabasco.

El ex mando policiaco ahora está preso en el Penal del Altiplano por liderar al grupo de "La Barredora".

"Yo no me siento mal por haber nombrado a Bermúdez", confesó. Según él, dio resultados en el tiempo en que fue Gobernador.

"No teníamos ningún indicio. Si después Bermúdez vino a descomponerse, pues ya no fue parte de mi responsabilidad", manifestó.