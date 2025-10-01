Adán Augusto López rectifica declaraciones

El senador Adán Augusto López Hernández aclaró que la única actividad empresarial a la que se dedica en estos días es a la ganadería.

En entrevista, el coordinador de los senadores de Morena argumentó que únicamente se dedica a esa actividad para evitar incurrir en un conflicto de interés.

“Me concentré en el asunto de la ganadería, precisamente para evitar la posibilidad de un conflicto de interés”, explicó, “mes con mes embarcan un promedio de 150 cabezas de ganado”.

El legislador hizo notar que las otras actividades empresariales que ha dado a conocer, sobre todo asesorías legales, las ha dejado de lado.

“Porque básicamente esas las presto en Tabasco y no he podido ni siquiera estar en Tabasco”, argumentó.

¿Usted solamente mantiene sus negocios personales, como este de la ganadería, por ejemplo?, se le preguntó.

“Sí, ahora no estoy prestando asesorías legales”, respondió.