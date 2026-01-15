Canadá pide "cabeza fría" en revisión del T-MEC

El senador canadiense Michael MacDonald, copresidente del Grupo Interparlamentario Canadá-Estados Unidos (CEUS), instó a México, Estados Unidos y Canadá a actuar con "cabeza fría" durante la revisión del T-MEC prevista para mediados de 2026, evitando decisiones emocionales o políticas que puedan afectar la integración económica de América del Norte.

¿Qué declaró el senador MacDonald sobre el T-MEC?

Durante una reunión con las comisiones de Relaciones Exteriores y de Seguimiento a la Implementación y Revisión del T-MEC del Senado mexicano, MacDonald enfatizó que la estabilidad regional depende de decisiones racionales, visión de largo plazo y coordinación entre socios, más allá de coyunturas electorales o cambios de gobierno. "Los gobiernos van y vienen, pero México, Estados Unidos y Canadá no nos vamos a ir a ninguna parte", afirmó.

El legislador destacó que la economía actual es muy distinta a la de hace 30 años, cuando entró en vigor el TLCAN, y advirtió que las emociones y los impulsos políticos no deben guiar las decisiones comerciales. Consideró la revisión del T-MEC como una oportunidad para fortalecer el acuerdo, no como un espacio de confrontación.

Desbalances en la inversión entre Canadá y México

MacDonald también señaló desbalances en la inversión bilateral: mientras Canadá ha invertido más de 46 mil millones de dólares en México, la inversión mexicana en Canadá se mantiene por debajo de los 2 mil millones. Además, la depreciación del dólar canadiense frente al peso mexicano crea oportunidades para que empresarios mexicanos inviertan en Canadá.

Acciones coordinadas para fortalecer el T-MEC

Finalmente, el senador instó a que los gobiernos y la comunidad empresarial de los tres países trabajen de manera coordinada para proteger las cadenas de suministro y resolver temas pendientes, como las visas, de forma racional y responsable. "Tenemos que fortalecer el T-MEC, no debilitarlo. Para eso estamos aquí: para tener conversaciones racionales sobre los intereses de nuestras economías", concluyó.