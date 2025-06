Sin fecha, el extraordinario para reforma de telecom

CIUDAD DE MÉXICO.- El anunciado periodo extraordinario para desahogar la reforma a la Ley de Telecomunicaciones cada vez se ve más lejos.

"Ya mejor ni digo: ya no sé. No sé cuándo se va a hacer (el periodo extraordinario). Nos queda todavía buena parte de junio, julio y agosto", dijo el Presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña al ser cuestionado sobre el tema en conferencia.

"No lo sé, los acontecimientos están siendo muy intensos, sobre todo nuestra relación con Estados Unidos".

Los senadores tenían previsto empujar la aprobación de la reforma a las telecomunicaciones antes de que concluyera el periodo ordinario de febrero-abril, pero la Presidenta Claudia Sheinbaum sugirió que el Senado organizara una discusión abierta para que las conclusiones fuesen incorporadas al dictamen.

Parco sobre el tema, Fernández Noroña habló más para condenar las actitudes racistas que en contra de los migrantes mexicanos se han registrado en los últimos días en Los Angeles, California.

"La compañera Presidenta", dijo, "a insistido en que debe prevalecer el diálogo, el respeto: no al racismo, no al clasismo, no a la fuerza: no la hemos compartido nunca".

En tanto, el senador dio a entender que está preparando algo a título personal para protestar contra las redadas de inmigración en Estados Unidos.