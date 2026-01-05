Senado impulsa aguacate mexiquense en los EU

El Senado de la República prepara un punto de acuerdo que podría abrir el mercado estadounidense al aguacate producido en el Estado de México, con miras a que sea consumido durante el próximo Súper Bowl, que se realizará el 8 de febrero en San Francisco, California.

La senadora Mariela Gutiérrez Escalante destacó que la iniciativa busca eliminar barreras administrativas y agilizar los trámites fitosanitarios necesarios para acreditar que los cultivos mexiquenses están libres de plagas, cumpliendo con los estándares exigidos por Estados Unidos.

Actualmente, el Estado de México ocupa el tercer lugar a nivel nacional en producción de aguacate, solo detrás de Michoacán y Jalisco. Sin embargo, según la legisladora, el potencial productivo de la entidad no se ha reflejado en oportunidades equitativas de comercialización y expansión internacional.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), en la región sur del Estado

de México se cultivan más de 12 mil 941 hectáreas dedicadas al aguacate, lo que representa una fuente importante de empleo y desarrollo económico para comunidades rurales.

La senadora Gutiérrez Escalante señaló que el punto de acuerdo contempla la integración de pequeños y medianos productores en los programas de fomento y acuerdos comerciales vigentes, con el objetivo de que puedan acceder a mercados internacionales de manera directa y competitiva.

Además, indicó que se buscará la coordinación con autoridades sanitarias para garantizar la inocuidad y calidad del producto, así como la apertura de mesas de trabajo que permitan a los productores mexiquenses posicionar su fruta en Estados Unidos, uno de los principales mercados de exportación para el aguacate.

Con esta iniciativa, el Senado busca no solo fortalecer la presencia del aguacate del Estado de México en el mercado internacional, sino también incentivar la economía local y crear oportunidades para que los productores se beneficien de la demanda creciente de este fruto en festividades y eventos de alto consumo, como el Súper Bowl.







