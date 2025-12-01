Senado enviará al Ejecutivo lista de 10 candidaturas a la FGR

CIUDAD DE MÉXICO.- Todo está listo para que esta semana, el Senado de la República elija a quien será titular de la Fiscalía General de la República (FGR) desde ahora y hasta diciembre de 2034.

Tras concluir el periodo para el registro de aspirantes a ocupar la titularidad de la FGR, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado se reunirá este martes para seleccionar una lista de al menos diez personas, que deberá enviar a la Presidencia de la República, a fin de que, a partir de ese listado, el Poder Ejecutivo presente una terna ante la Cámara Alta.

De acuerdo a lo establecido en la convocatoria, "el martes 2 de diciembre de 2025, la Junta de Coordinación Política realizará la verificación de los expedientes de las personas que hayan presentado sus candidaturas y seleccionará al menos a diez personas que, por conducto de la Mesa Directiva, pondrá a consideración del Pleno del Senado de la República.

"La propuesta indicada en la Base anterior será presentada para su votación en el Pleno del Senado de la República el martes 2 de diciembre de 2025, y en caso de no obtenerse el voto aprobatorio de las dos terceras partes de los miembros presentes, se realizará de manera inmediata una segunda votación. Si en esta no se alcanza dicha mayoría, la Junta de Coordinación Política presentará una nueva propuesta en la misma sesión que se someterá a lo dispuesto en esta Base.

"Una vez aprobada la lista de al menos diez candidaturas, se remitirá a la titular del Ejecutivo Federal para los efectos de lo dispuesto en la fracción II, del párrafo tercero, del Apartado A, del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos," explica la convocatoria.

La Presidenta de la República deberá enviar al Senado una terna de candidaturas, a fin de que comparezcan por separado ante el pleno para exponer sus proyectos y posteriormente se votará para elegir a quien estará al frente de la FGR durante los próximos nueve años.

"La comparecencia ante el Pleno del Senado de las tres personas candidatas a la titularidad de la Fiscalía General de la República se realizará por separado, en estricto orden alfabético, acorde a la primera letra del primer apellido.

"Cada persona candidata dispondrá de un tiempo de hasta 20 minutos para exponer su proyecto de trabajo. No se permitirá la formulación de preguntas ni cualquier otro tipo de manifestaciones durante esta intervención.

"Una vez terminada la comparecencia de la persona candidata, abandonará el salón del Pleno del Senado de la República y, a continuación, se dará curso a la siguiente comparecencia y así sucesivamente.

"Concluidas las tres comparecencias, se procederá a la discusión y, al término de esta, a la votación por cédula," señala la convocatoria.

La persona que resulte designada y nombrada titular de la Fiscalía General de la República rendirá la protesta de Ley ante el Pleno del Senado en la misma sesión en la que resulte electa.